Italia, Emerson Palmieri: «Sarei contento di lavorare ancora con Spalletti»

Italia, parla Emerson Palmieri in conferenza stampa a Coverciano, in vista degli impegni con la nazionale italiana

Ha le idee chiare Emerson Palmieri per quanto riguarda l’affare Sarri–Juve. Il terzino del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, dove si trova con la Nazionale.

«Sarri via dal Chelsea? Penso che per la stagione che abbiamo fatto insieme deve rimanere, ma nel calcio non si sa mai».

Parole al miele per Luciano Spalletti: «È un allenatore fantastico. Sarei contento se lavorassimo insieme un’altra volta».