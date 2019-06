Italia Under 21, Pellegrini è diventato grande. E la Roma riparta da lui

Lorenzo Pellegrini diretto protagonista dell’Italia Under 21. Diventato grande con la Roma quest’anno, i giallorossi lavorano per blindarlo

Italia Under 21 non solo nel segno di Federico Chiesa, ma anche in quello di Lorenzo Pellegrini. Senza la sua incursione (caratteristica tipica del suo gioco) che ha causato il rigore poi prontamente trasformato, gli ultimi minuti del match contro la Spagna sarebbero stati complicati. Annunciato come uno dei maggiori protagonisti, ha mantenuto le attese.

Il salto di qualità l’ha compiuto in questa stagione con la Roma. Iniziata in maniera anonima e poi svoltata col gol di tacco al derby. Da lì difficilmente Di Francesco e poi Ranieri hanno rinunciato a lui, cosa che si presume non farà neanche Paulo Fonseca. È pienamente inserito nel progetto giallorosso e si vuole lavorare per eliminare la pericolosa clausola che pende nel suo contratto. Per il bene della Roma che, in questo periodo, di notizie positive ne ha proprio bisogno.