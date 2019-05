Juve, Allegri show in conferenza: «Mi tolgo la giacca e me ne vado» – VIDEO

Juve, Allegri show all’inizio della conferenza stampa: «Mi tolgo la giacca e me ne vado, tanto non frega a nessuno» – VIDEO

Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa, prima della partenza per Roma dove domani sera la Juventus affronterà i giallorossi. Con la sua consueta ironia, il tecnico dei bianconeri ha voluto scherzare sulle continue domande sul suo futuro, e sul prossimo incontro con Agnelli.

Allegri, appena entrato in sala stampa, ha infatti detto: «Mi tolgo la giacca, vi dico che incontro il presidente settimana prossima e me ne vado… tanto del resto non frega niente a nessuno, della Roma, posso rimettere la giacca ed andarmene».