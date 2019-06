La Juventus non si ferma e pensa ai rinforzi per il centrocampo. Piace Sandro Tonali, centrocampista del Brescia

Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, è uno dei sogni dei grandi club italiani, Juve compresa. Il centrocampista delle Rondinelle potrebbe restare per un altro anno a Brescia ma tanti club sono in agguato.

Secondo La Stampa, non si è ancora entrati nel vivo delle trattative ufficiali per Tonali ma presto la Juve farà un tentativo ufficiale per provare a ingaggiare uno dei più promettenti talenti del nostro calcio.