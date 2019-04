Juventus-Ajax, Nedved: «Dybala è un 10, ha la nostra fiducia»

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, punta sull’argentino: «È già stato capitano, è un giocatore importante per noi»

La Juventus si gioca l’accesso alle semifinali di Champions League nella gara di ritorno contro l’Ajax all’Allianz Stadium. Pochi minuti prima del match il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha commentato le scelte di formazione di Massimiliano Allegri, sostenendo la scelta del tecnico livornese di puntare su Paulo Dybala, che vista l’assenza di Chiellini per infortunio, giocherà con la fascia da capitano al braccio.

«Dybala è un 10, – ha affermato il dirigente ceco ai microfoni di “Sky Sport” – e i 10 hanno sempre qualcosa in più degli altri. Paulo gode della nostra fiducia, ha già portato la fascia di capitano in altre partite ed è un giocatore importante per noi». Quindi sulla scelta di De Sciglio al posto di Cancelo: «Ho letto che abbiamo schierato più di 30 formazioni. – ha commentato Nedved – Il mister è stato sempre molto bravo. Avrà pensato a tutto: Cancelo può darci il cambio di ritmo a partita in corso».

«Stasera mi aspetto solamente qualcosa di diverso da parte nostra, – ha dichiarato il vicepresidente della Vecchia Signora – non ci basterebbe quello che abbiamo fatto all’andata, dobbiamo essere un po’ più offensivi anche se dobbiamo stare molto attenti dietro, ma senza più offensivi non passeremmo». Infine sull’Ajax: «Loro sono molto bravi, – ha concluso Nedved – mi ha sorpreso la loro tranquillità e come giocano bene insieme. De Jong è un fenomeno e ha fatto bene il Barcellona a prenderlo. Sanno che non possono sfondare di testa e cercano sempre la giocata per entrare in area».