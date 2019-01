Juventus-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Milan, finale Supercoppa Italiana 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, si assegna quest’oggi a Gedda, in Arabia Saudita. Stop alle polemiche e per poche ore stop anche alle voci di mercato. Il Milan proverà a isolarsi dopo il bombardamento mediatico sul futuro di Gonzalo Higuain e proverà a concentrarsi sulla partitissima contro la Juventus. Nella Juventus non ci saranno Benatia, Barzagli, Cuadrado e Mandzukic mentre nel Milan, oltre allo squalificato Suso, mancheranno anche gli infortunati Caldara, Biglia, Bonaventura. Da valutare le condizioni di Gonzalo Higuain che potrebbe saltare la gara per influenza.

Juventus-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.30

Juventus-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Juventus-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Formazione della Juventus fatta per dieci/undicesimi. A destra dovrebbe toccare al rientrante Cancelo, con l’ex De Sciglio in panchina. In avanti il dubbio è tra Douglas Costa e Bernardeschi con il primo in leggero vantaggio sul secondo. Tridente offensivo per il Milan con Castillejo e Calhanoglu a supporto di Higuain (?). Ma il grande dubbio delle ultime ore riguarda proprio il Pipita che, stando alle ultime informazioni, sarebbe alle prese con un attacco febbrile. Mattinata contraddistinta anche da una serie di perplessità, una sorta di giallo, legato alla mancata presenza dell’argentino in una foto di gruppo pubblicata sull’account Twitter del club. Se non dovesse farcela, spazio allo scalpitante Cutrone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. Allenatore:Rino Gattuso

Juventus-Milan Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (in HD canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.