La Lazio non ci sta. Comunicato della società sullo striscione degli ultrà

La Lazio ha emesso un comunicato ufficiale, che fa chiarezza sulla propria posizione, in merito allo striscione fascista, che alcuni ultrà laziali hanno esposto a Milano, a piazza Loreto

In merito agli incresciosi episodi accaduti nel pomeriggio, la Lazio si è schierata contro gli autori dello striscione incriminato. Questo il comunicato ufficiale: «La S.S. Lazio prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni, che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni. E respinge e contesta la tendenza semplicistica, di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale, corresponsabile di atti compiuti da pochi».

Una presa di posizione scontata, ma che ci voleva, della società del presidente laziale Lotito, dopo la gara Milan-Lazio di Coppa Italia, dove per fortuna alla fine non sono avvenuti incidenti. C’era molta preoccupazione e tensione, visto i fatti odierni e la lite dell’andata tra Acerbi e i rossoneri Kessiè e Bakayoko.