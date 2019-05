Lazio, Capanni dopo l’esordio: «Il giorno più bello della mia vita»

Lazio, Capanni dopo l’esordio contro il Torino si concede ai giornalisti: «Il giorno più bello della mia vita, ringrazio società e mister»

Luan Capanni è al settimo cielo dopo l’esordio in prima squadra con la Lazio, nella partita contro il Torino: «Posso dire che è il giorno più bello della mia vita, non pensavo fosse così bello. Sono solo da un anno qui in Italia, devo ringraziare la società e il mister».

Differenze tra Primavera e Serie A: «Dal campo, ai grandi calciatori, all’ambiente caldo». Sul futuro: «Aspettiamo, vediamo se andrò in ritiro con la prima squadra e poi vedremo».