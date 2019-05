Lazio furiosa dopo la conferenza stampa di Ranieri, che risponde in modo provocatorio sul presunto accordo tra Inter e Lazio nel 2010

Aria di guerra in quel di Roma. Dopo la conferenza stampa di Claudio Ranieri, che aveva ricordato l’episodio della presunta combine tra Inter e Lazio, per tagliar fuori la Roma dalla corsa scudetto.

Subito sono arrivate le reazioni della società biancoceleste, tramite De Martino e Diaconale. De Martino ha detto: «Perdiamo tempo per intervenire su questa questione. Parole grave dette non dà un tifoso ma da un tesserato. Non so se le conferenze stampa a Trigoria vengono fatte al bar».

Diaconale, invece, ha chiesto l’intervento della Lega Calcio: «Deve intervenire la Lega su queste affermazioni che sono gravi e pesanti. È evidente che ci sia una confusione fra tifoso e tesserato: il primo può pensare e dire quello che crede, il secondo deve prestare attenzione quando parla. I tifosi sono liberi di dire “oh noo “, ai tesserati non può essere concesso. Fa parte di una mentalità marcia, ognuno fa il suo percorso senza far mancare l’impegno. I cugini pensassero a fare la loro parte mentre noi faremo la nostra».