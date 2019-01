Immobile, durante Napoli-Lazio, si sarebbe lamentato con la propria panchina della solitudine in attacco: Inzaghi sotto accusa?

La partita di domenica sera tra Napoli e Lazio ha portato a galla alcuni problemi che sembravano superati dopo le ultime buone prove della squadra biancoceleste. In particolare la Lazio è stata dominata sul piano del gioco dalla squadra di Ancelotti soprattutto nel primo tempo, grazie ad un atteggiamento remissivo della squadra di Inzaghi.

Infatti, nelle ultime uscite, la Lazio aveva adottato un modulo più offensivo, con due giocatori a supportare Immobile in attacco. Nella serata di Napoli, invece, Inzaghi ha optato per un più prudente 3-5-1-1, lasciando Immobile da solo in attacco con Luis Alberto a fare da tramite col centrocampo. Proprio lo spagnolo aveva trovato continuità di rendimento come mezzala nel 4-3-3 o nel 4-3-2-1, con l’inserimento di Correa dal primo minuto. Infatti, El Tucu, è il laziale con il miglior rendimento in questa prima parte di stagione, in relazione ai minuti giocati. Infatti, pur avendo giocato dall’inizio soltanto 6 partite delle 13 in Serie A, Correa ha realizzato 3 gol e servito 2 assist. Ma molto più dei numeri, il contributo di Correa è visibile nel cambio di mentalità della squadra e la partita di domenica sera è un esempio lampante.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Corriere della Sera, Immobile, durante la partita contro il Napoli, si sarebbe rivolto verso la panchina lamentandosi della solitudine in attacco. Pare che gli sia sfuggito un: «Ma non dovevamo essere più offensivi?» all’indirizzo di Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio sarebbe al centro di critiche provenienti dall’ambiente biancoceleste. Critiche rivolte alle scelte tattiche, un modulo con pochi giocatori offensivi, che ha trasmesso alla squadra un atteggiamento poco incisivo che ha penalizzato la Lazio, soprattutto nel primo tempo, presentando una squadra con poca convinzione.