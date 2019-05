Lazio, Inzaghi ancora in silenzio stampa dopo la partita con il Torino: si aprono scenari sul suo futuro lontano da Roma

Ancora un silenzio stampa per Simone Inzaghi, il quarto consecutivo. L’allenatore della Lazio non si è presentato ai microfoni nel post partita contro il Torino, come nelle precedenti occasioni.

Circostanza che non fa altro che aumentare le voci di un addio a fine stagione: si rincorrono le voci che lo vogliono lontano da Roma. Milan e Juve le destinazioni più probabili.