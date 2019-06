Lazio, futuro incerto per Stefan Radu e Senad Lulic

La permanenza di Inzaghi, prima, e Tare, poi, aveva fatto presagire ai tifosi un segnale di continuità. E invece i fatti dicono altro. La Lazio è pronta a rivoluzionare la rosa e cambiare diversi uomini. Dopo aver messo alla porta, dopo 12 anni, Stefan Radu (QUI i dettagli) che potrebbe accasarsi altrove nonostante i due anni di contratto, la società sarebbe pronta a “scaricare” anche il capitano Senad Lulic. A lui rimane sono un anno di contratto, e la volontà è quella di raggiungere la sua famiglia che si è già trasferita in Svizzera. Di questo la Lazio è consapevole e dovrà necessariamente trovare un sostituto all’altezza del capitano.

Calciomercato, Luis Alberto richiesto dal Siviglia: la società vuole 30 milioni, Inzaghi si oppone: la situazione

Da Siviglia insistono e vogliono riportare Luis Alberto in patria. Il ds Monchi ha incassato il via libera del nuovo allenatore Lopetegui, lo stesso che convocò ‘El Mago’ nelle nazionali minori e lo fece esordire nella Roja. La dirigenza, sta studiando la giusta strategia per trovare un compromesso per aggirare le alte richieste della Lazio, che vuole per il cartellino del centrocampista 30 milioni di euro. Allo spagnolo, ovviamente, non dispiacerebbe tornare a giocare al Sanchez-Pizjuan ma, d’altra parte, Simone Inzaghi ha espressamente chiesto a Lotito la sua permanenza nella Capitale. Ad ostacolare l’ipotetica operazione, dunque, proprio il parere dell’allenatore biancoceleste. Possibile l’inserimento di Franco Vazquez come contropartita tecnica: l’ex Palermo non rientra più nei piani del Siviglia. Un’aria di rinnovamento si respira dalle parti di Formello, si attendono sviluppi.

di Francesco Saverio Petito