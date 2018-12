Lazio, stop al ritiro: tutta la squadra si ritrova assieme a cena – FOTO

Questa sera dirigenti giocatori e staff della Lazio si sono ritrovanti in un ristorante per caricarsi in vista della sfida con la Sampdoria.

All’indomani del pareggio contro il Chievo, per decisione della società, la Lazio è andata in ritiro per lavorare intensamente e non fallire la prossima sfida con la Sampdoria. A interrompere la rigidità del ritiro è stata però la cena di questa sera, cui hanno preso parte giocatori, staff tecnico e dirigenza.

Sicuramente un bel modo per compattare ulteriormente il gruppo e presentarsi alla sfida con i blucerchiati al Ferraris con le massime motivazioni per cercare di strappare i 3 punti ai liguri e rilanciarsi in classifica. L’obiettivo dichiarato della società capitolina, attualmente al 5° posto, è infatti quello di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, e dunque di finire il campionato nelle prime 4 posizioni.

