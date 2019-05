Lazio, l’ultimatum di Lotito a Inzaghi: «O si vince in Coppa, o si cambia»

Lazio, Lotito punta tutto sulla Coppa Italia per il riscatto della stagione: senza vittoria e senza Europa, Inzaghi andrà via

La Lazio è attesa ad un bivio in questa stagione, che coincide con la finale di Coppa Italia. I biancocelesti sfideranno l’Atalanta tra le mura amiche, un’occasione troppo ghiotta per non essere colta. Non solo: con la vittoria in Coppa Italia, la Lazio sarebbe matematicamente qualificata in Europa League, dando il via ad una serie di conferme.

Va in questa direzione l’ultimatum di Claudio Lotito ai suoi giocatori, ma soprattutto a Simone Inzaghi. Il presidente si è così espresso: «Mi auguro che ci sia un colpo di coda finale che possa riscattare le qualità e l’organizzazione di questa società. Sono stati fatti tanti investimenti: la Lazio è un club appetibile. Ho l’obbligo di tutelare la tradizione e la storia del club, dare forza e conseguire risultati sportivi anche a livello internazionale». Quindi, senza Europa, si assisterà ad un corposo cambiamento.