Liga e Bundesliga, le outsider partono con il botto. Big sull’attenti

Il Liga e in Bundesliga Siviglia e Borussia Dortmund sono a punteggio pieno dopo due giornate: è un chiaro segnale alle big dei campionati

È un po’ il leitmotiv di questa lunga stagione appena cominciata: le grandi squadre europee devono stare attente ai club che vengono da dietro. Se sulla Serie A si deve attendere ancora il debutto per capirne di più, nei campionati esteri questo fattore è già realtà. Sopratutto in Liga e in Bundesliga, dove le super favorite dovranno lottare con i denti serrati.

Le testimonianze lampanti arrivano da squadra come Siviglia e Borussia Dortmund. Entrambe hanno disputato l’anticipo del venerdì nei rispettivi campionati, riuscendo a strappare tre punti. In tal modo le compagini sono, attualmente, in testa alle classifiche di Spagna e Germania a punteggio pieno. Il segnale è chiaro: loro ci sono, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco sull’attenti sin da subito.