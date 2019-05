Liverpool, parla Alisson in vista della finale di Champions League contro il Tottenham: temi caldi la finale di Karius e l’addio alla Roma

Alisson, intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, torna a parlare della finale dello scorso anno, che ha visto come sfortunato protagonista Karius: «Quello che è successo a lui in finale poteva capitare a tutti, ora ha altre possibilità per riscattarsi. Non è mai facile».

Alisson parla anche dell’addio alla Roma, eliminata dallo stesso Liverpool nella scorsa Champions League. Il portiere brasiliano ha solo parole al miele per i giallorossi.