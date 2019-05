Liverpool, Lovren esalta Klopp: «Abbiamo vinto grazie al suo discorso»

Liverpool, la rimonta sul Barcellona porta la firma di Klopp: Lovren rivela il discorso prima della partita negli spogliatoi

La clamorosa rimonta del Liverpool sul Barça di Leo Messi, poteva consumarsi probabilmente solo tra le mura di Anfield. Lo sa bene Lovren, che in un’intervista rivela l’importanza dei tifosi, ma soprattutto delle parole di Klopp: «Prima della partita il mister ci ha fatto un discorso fantastico. È stato brillante e le sue parole ci hanno portato a essere di un livello superiore».

«Il concetto è stato ‘Credeteci. Mettetevi in testa che potete farlo’. Il suo discorso è stato qualcosa che non avevo mai sentito prima. ‘Ragazzi, credeteci. Uno o due gol, anche se non segniamo nel primo quarto d’ora non importa. Credeteci al 65’, al 66’ e al 67’. Credeteci. Potete segnare in quel momento. E con Anfield che ci supporta e crede in noi ce la possiamo fare. Ragazzi, noi possiamo’».