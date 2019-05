Liverpool, Origi al settimo cielo: «È difficile realizzare quanto successo»

L’attaccante del Liverpool è incredulo dopo la grande rimonta dei Reds: «Per me è qualcosa di speciale, specie perché abbiamo vinto davanti ai nostri tifosi»

Divock Origi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la clamorosa prestazione del Liverpool contro il Barcellona, condita da una sua doppietta: «L’emozione? E’ difficile descriverla. E’ una sensazione fantastica. Un 4-0 al Barcellona, davanti ai nostri tifosi è difficile realizzare quanto successo».

Origi continua: «Per me è qualcosa di speciale. A me piace il calcio, voglio giocare a modo mio. Se sono in campo do tutto. Sapevo che sarebbe stata una notte speciale, in una stagione speciale. Arrivare in finale è una bella emozione. Sono molto contento».