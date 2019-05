Liverpool, Wijnaldum dopo l’impresa: «Tutti ci davano per spacciati, invece…»

Anche Henderson è soddisfatto per la grande vittoria: «Non so cosa dire, è incredibile. Questo è il calcio»

Il centrocampista del Liverpool Jordan Hernderson è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria dei Reds per 4-0 contro il Barcellona: «Onestamente non so cosa dire, incredibile, è il calcio. Nessuno credeva in questa impresa al di fuori della squadra. Nello spogliatoio ci siamo detti che dovevamo provarci. I tifosi sono stati speciali, proprio come questa notte».

Wijanldum è dello stesso avviso di Henderson: «Non so cosa sia successo, è incredibile. Dopo la partita a Barcellona abbiamo detto che ne potevamo fare quattro in casa. Abbiamo dimostrato che nel calcio tutto è possibile. Sono molto contento per i due gol. Ci credevamo davvero, dovevamo farlo. Anche se tutti dicevano che era impossibile».