Llorente: «Vogliamo vincere la Champions, possiamo fare la storia»

Fernando Llorente ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions: le parole dell’attaccante del Tottenham

Dopo la finale persa con la Juve contro il Barcellona, Fernando Llorente ha l’occasione di alzare la Coppa dalle grandi orecchie contro il Liverpool. L’attaccante del Tottenham ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dal big match.

FINALE – «La vedo come una seconda opportunità dopo la finale di Berlino. Abbiamo la possibilità di fare la storia. Nessuno si aspettava che il Tottenham arrivasse fino in finale, abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso ma manca la cosa più importante: vincerla. Siamo pronti per giocarla, ci siamo preparati bene».

AJAX – «Sono state gare bellissime, sia con il Manchester City sia con l’Ajax. Dobbiamo fare come abbiamo fatto in quelle partite».