Luis Alberto: «Alla Lazio sono felice, ma nel calcio non si può mai sapere»

Luis Alberto ha parlato della stagione con la Lazio e del futuro: le parole del trequartista spagnolo

È stata una stagione particolare per Luis Alberto, che ai microfoni di ABC Sevilla ha parlato così dell’annata con la Lazio e del futuro.

LAZIO – «Sto bene. Ho superato l’adattamento durante il primo anno, i compagni mi hanno conosciuto. Poi, la seconda stagione è stata grandiosa sotto ogni punto di vista. In quest’ultima, a causa di alcune circostanze, soprattutto gli infortuni, ho iniziato male. Però, sono molto contento per le mie ultime prestazioni. Ho trovato un’altra posizione sul campo e la verità è che sono molto soddisfatto».

INFORTUNIO – «La pubalgia e la lesione all’adduttore mi hanno causato parecchio dolore. Dovevo giocare con le infiltrazioni. I primi mesi di campionato sono stati i peggiori, ho perso tante partite. Venivo da una stagione in cui avevo disputato 47 gare, senza perdermene nessuna o quasi. Io voglio sempre giocare».

FUTURO – «Dopo il rinnovo dello scorso anno, ho sottoscritto per altri tre anni in più con la Lazio. Sono molto felice, e questa è la cosa più importante. Si parla di tutto, ma nel calcio non sai mai dove potrai essere domani. La stampa italiana che parla di una nuova offerta di rinnovo? Qualche notizia mi è arrivata, ma esclusivamente dalla stampa: onestamente, se ci fosse qualcosa di concreto dietro, l’avrei saputo già dal club. Non mi hanno comunicato nulla in questo senso. Non conosco i piani futuri della Lazio. Sì, so che il mister mi adora, abbiamo parecchia affinità. È un grande allenatore e siamo sempre in contatto. Parla sempre bene di me. L’importante è essere felici e io sono felice. Mi sento stimato».