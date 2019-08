Manchester United, finalmente Maguire. L’uomo che ci voleva

Manchester United, adesso c’è anche l’ufficialità per Harry Maguire. È l’uomo di cui i Red Devils avevano bisogno: adesso tocca a lui

Negli ultimi anni il Manchester United ha riscontrato moltissime difficoltà in difesa. Per trovare un pacchetto arretrato collaudato bisogna tornare tanto indietro nel tempo, dai tempi in cui Ferdinand e Vidic serravano la porta del loro estremo difensore. Negli anni susseguenti problemi su problemi, sotto ogni gestione tecnica.

Per questo motivo si è scelto di fare un investimento importante, anzi importantissimo, per Harry Maguire. Probabilmente, al momento, il panorama inglese difficilmente poteva offrire di meglio. La lotta per accaparrarsi il difensore coi cugini del City, tra l’altro, non fa che rimarcare l’importanza del centrale. Dopo essere di diritto entrato nella storia come difensore più pagato della storia, adesso toccherà a lui far parlare il campo.