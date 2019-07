Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. A dare l’ufficialità ci ha pensato Aurelio De Laurentiis con un messaggio

Uno dei colpi più interessanti del Napoli riguarda Kostas Manolas, arrivato in azzurro per rinforzare la difesa. Il centrale ex Roma ha svolto le visite mediche con il club e firmato il contratto, per poi ricevere il benvenuto del presidente in persona.

«Benvenuto Kostas» ha scritto su Instagram il presidente De Laurentiis, che come ha più volte ricordato non vede l’ora di veder giocare il greco insieme a Koulibaly.