Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina nel derby contro la Juventus. Il tecnico se la cava con un’ammenda

Walter Mazzarri, allontanato nel corso della sfida contro il Milan per proteste nei confronti dell’arbitro Guida che ha deciso di non assegnare il secondo cartellino giallo al milanista Suso per un fallo commesso ai danni di Izzo, sarà regolarmente in panchina nel derby di venerdì prossimo contro la Juventus, un match cruciale in questo finale di stagione incandescente per il Toro.

Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere solo un’ammenda da 20mila euro al tecnico «per avere, all’8º del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità, e, all’alto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento; con recidiva specifica reiterata». E’ la sesta volta infatti che WM viene allontanato dal campo di gioco per proteste nei confronti dell’arbitro.