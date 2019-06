Mercato Fiorentina, non riscattato Edmilson Fernandes: andrà al Mainz

Mercato Fiorentina, Edmilson Fernandes non è stato riscattato: il centrocampista svizzero sarà un nuovo giocatore del Mainz

Notizia ufficiale di mercato: la Fiorentina non ha esercitato il diritto di riscatto per Edmilson Fernandes. Il centrocampista svizzero, arrivato la scorsa estate in prestito dal West Ham, si è accordato con il Mainz, fino al 2023.

Classe 1996, Edmilson Fernandes ha totalizzato 33 presenze con la maglia viola, mettendo a segno due gol. Molto più ricco il suo bottino di cartellini, con nove gialli e un espulsione.