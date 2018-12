Milan-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Fiorentina è la gara valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, calcio d’inizio sabato 22 dicembre alle ore 15. I rossoneri di Gattuso (27 punti) sono reduci dal pareggio incolore di Bologna e sono chiamati a difendere il quarto posto in classifica; viola (22) provenienti dalla vittoria interna sull’Empoli e a caccia di punti per alimentare l’obiettivo europeo. I precedenti tra Milan e Fiorentina in Serie A sono in totale 156: bilancio di 71 vittorie rossonere, 43 pareggi e 42 successi viola. Nell’ultimo confronto tra le due squadre, giocato per l’ultima giornata della scorsa stagione, largo successo milanista a San Siro col risultato di 5-1.

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 256. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti della partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva, e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Milan-Fiorentina

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 22 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia)

Milan-Fiorentina, probabili formazioni

MILAN – Gattuso in emergenza a centrocampo: ai lungodegenti Biglia e Bonaventura si aggiungono gli squalificati Kessie e Bakayoko. Con Borini non al meglio, probabile spazio per Bertolacci e José Mauri con il ritorno al 4-3-3: rossoneri così in campo con Gianluigi Donnarumma tra i pali, Calabria, Zapata, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti Bertolacci, José Mauri e Calhanoglu. In attacco, Suso e Higuain confermati, mentre è ballottaggio tra Castillejo e Cutrone per completare il tridente.

FIORENTINA – Pioli, ritrovati Veretout, Milenkovic e Fernandes dopo la squalifica, può contare su tutti i suoi uomini. Un paio di dubbi per l’allenatore viola: a centrocampo è ballottaggio tra Gerson e Fernandes, in attacco si giocano una maglia Pjaca e Mirallas. Viola probabilmente in campo col 4-3-3 formato da Lafont in porta, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi in line di difesa; a centrocampo sono pronti Gerson, Veretout e Benassi. In attacco, probabile tridente con Chiesa, Simeone e Mirallas.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Zapate, Romagnoli, Rodriguez; Bertolacci, José Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

