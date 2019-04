Nel big match della 32° giornata di Serie A tra Milan e Lazio, i due bomber Piatek e Immobile potrebbero raggiungere importanti traguardi

Il big match della 32° giornata di Serie A tra Milan e Lazio potrebbe riservare interessanti sorprese non solo nell’ottica della corsa Champions, ma anche a livello di alcuni singoli. Quella tra Piatek e Immobile è una sfida nella sfida, che vede i due bomber in procinto di raggiungere traguardi storici qualora andassero a segno.

L’attaccante polacco è stato la sorpresa più lieta di questa stagione, emergendo con la maglia del Genoa con cui in campionato ha segnato ben 13 reti in 19 presenze. Il suo trasferimento al Milan nel mercato invernale ha restituito serenità ed euforia ad una squadra spenta e in forte difficoltà Nelle sue 11 uscite, infatti, Piatek è stato in grado di segnare ben 8 gol, arrivando molto vicino alla doppia cifra. In caso di doppietta questa sera, dunque, potrebbe entrare ufficialmente nella storia come l’unico calciatore della Serie A ad essere riuscito ad andare in doppia cifra con due maglie diverse nella stessa stagione.

Altro giocatore, altro traguardo. Ciro Immobile, che sta disputando una stagione positiva ma in leggera flessione rispetto all’anno scorso, è fermo a 14 reti stagionali, ormai prossimo al raggiungimento delle 100 in Serie A tra Torino, Lazio e Genoa. Anche per lui, una doppietta gli consentirebbe di raggiungere l’importante obiettivo individuale, confermandosi così uno dei più prolifici attaccanti della sua generazione.