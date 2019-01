Gattuso carica Higuain: «Speriamo che la butti dentro in Supercoppa»

Gennaro Gattuso carica Gonzalo Higuain e il Milan in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus: ecco le sue parole.

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, il Milan è atteso mercoledì dalla sfida contro la Juventus, valida per la Supercoppa Italiana. Ecco le parole di Gennaro Gattuso: «E’ normale che in questo momento vengono fatte tante chiacchiere, bisogna accettarle: pensiamo solo alla partita in programma tra quattro giorni, speriamo di portare il trofeo a casa ma sarà difficile».

Continua Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky: «Speriamo che Higuain riesca a buttarla dentro, potrebbero cambiare tante cose: in questo momento bisogna stargli vicino e fino a quando ci dà professionalità e impegno nessuno può dirgli nulla. Bisogna farlo sentire importante e coccolarlo: con lui c’è un rapporto franco e ha l’età per esprimersi in un certo modo»