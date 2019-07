Mourinho verso la Cina: l’indiscrezione dell’Inghilterra

José Mourinho potrebbe ripartire dalla Cina. Il tecnico ex Manchester United sembra vicinissimo ad un club cinese: le voci dall’Inghilterra

Potrebbe ripartire dalla Cina la carriera di José Mourinho. Il tecnico ex Manchester United sarebbe molto vicino alla panchina dello Guangzhou Evergrande, come riporta The Telegraph, che ha pubblicato uno scatto che ritrae l’allenatore in compagnia di Hui Ka Yan, chairman del gruppo che possiede il club.

I due si sono incontrati per il capodanno cinese e potrebbero aver parlato anche del posto in panchina che il portoghese potrebbe occupare.