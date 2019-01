Muriel innamorato della Fiorentina: «Firenze è nuova vita, un’altra vita»

View this post on Instagram

🇮🇹 Firenze è nuova vita per me. Un’altra vita. Son tornato a sorridere, a far gol, e a far sorridere. Non volevo altro. Grazie Firenze 💜 per l’accoglienza. Non ve lo avevo ancora detto. E lo faccio da questo profilo, che torna attivo e torna la ‘casa’ delle mie emozioni. E delle vostre. Non faccio promesse, non faccio proclami, non vendo sogni. Ma ho una certezza: da qui inizia una nuova storia. La mia. E spero possa essere bellissima. @acffiorentina ⚜️💟 #Luis29 🇨🇴 . 🇪🇸 Firenze es nuevo camino en mi vida. Otra vida. Volví a sonreír, marcar goles y hacer sonreír. No quería más. Gracias Firenze 💜 por la bienvenida, aún no os lo había dicho. Y lo hago por esta cuenta que vuelve a ser la ‘casa’ de mis sentimientos. Y de vuestros también. No voy a prometer nada, no hago proclamaciones y no vendo sueños. Solo sé una cosa: aquí empieza nueva historia, la mía. Espero que sea muy preciosa. @acffiorentina ⚜️💟 #Luis29 🇨🇴