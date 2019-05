Napoli-Di Lorenzo ci siamo: domani le visite mediche

Napoli-Di Lorenzo, ci siamo: domani sono previste le visite mediche per l’ormai ex terzino dell’Empoli, primo colpo di De Laurentiis

Affare in dirittura d’arrivo per il Napoli. Giovanni Di Lorenzo è sempre più vicino. Infatti sono state fissate per domani le visite mediche per l’ormai ex terzino dell’Empoli, primo colpo di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

Di Lorenzo ha disputato una grande stagione con la squadra toscana, saltando una sola partita e mettendo a segno ben 5 gol e servendo anche 3 assist.