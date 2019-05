Napoli, infortunio Insigne: non convocato contro la Spal

Napoli, infortunio Insigne: il capitano azzurro non convocato contro la Spal, per alcuni problemi fisici in allenamento

La stagione di Lorenzo Insigne procede con molti intoppi. Il fantasista partenopeo non partirà infatti per Ferrara, dove domani il Napoli affronterà la Spal alle 18. Insigne ha accusato alcune noie fisiche in allenamento.

Assenza pesante per Ancelotti, che sia aggiunge a quelle dei lungodegenti Diawara, Chiriches e Maksimovic. Insigne conta di recuperare la piena forma per il prossimo turno, che vedrà il Napoli contrapposto all’b.