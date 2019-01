Inzaghi carica la Lazio: «Abbiamo le capacità per vincere al San Paolo»

Napoli-Lazio, vigilia della 20esima giornata di Serie A: ecco le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Lazio attesa dall’ostica trasferta del San Paolo contro il Napoli, Simone Inzaghi è carico. Ecco le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa: «Noi dobbiamo cominciare come abbiamo finito il girone dell’andata: nei migliore dei modi, giocando bene a calcio, facnedo risultato. Gli assenti del Napoli, sono mancati anche altre volte: Ancelotti ha usato molto tutti i giocatori, quindi non saranno all’esordio e comunque importanti giocatori». Prosegue il tecnico: «Dobbiamo essere determinati e far sì che gli episodi siano dalla nostra parte. A volte per episodi a volte per colpa nostra, bisogna imparare a cambiare l’inerzia. Ci siamo preparati nel migliore dei modi dopo Novara, dovremo essere concentrati e propositivi, avere la giusta personalità».

Continua Simone Inzaghi: «Il Napoli è una grande squadra. Insigne, Hamsik e Allan spesso li ho visti in panchina, sono forti. Koulibaly fuori non l’ho mai visto, ma Maksimovic e Albiol hanno dimostrato di essere giocatori importanti. L’anno scorso hanno fatto il record di punti, è cambiato allenatore ma sono ancora ai vertici. Abbiamo la capacità di poter fare bene». Una battuta sul mercato: «Si sta lavorando, si sta cercando con la società. C’è sintonia, abbiamo gli stessi intenti, qualcuno dovrà uscire: il mercato è partito in modo lento, siamo tanti ed è difficile. Normale che io voglia gente che vuole rimanere. Vogliamo prendere giocatori che vogliamo prendere e non che le altre società cedono volentieri».