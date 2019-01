Napoli-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Lazio in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il posticipo della 20ª giornata di Serie A

La prima giornata di ritorno del campionato propone il big match tra Napoli e Lazio che si sfideranno allo stadio San Paolo. La gara, che all’andata terminò 2-1 in favore dei partenopei, è in programma domenica 20 gennaio alle 20:30. Napoli e Lazio nonostante si ritrovino rispettivamente al secondo e al quarto posto in classifica sono separate da ben 12 punti. La formazione di Ancelotti vuole ridurre il distacco dalla Juventus (9 lunghezze) per provare a competere per lo Scudetto. I biancocelesti inseguono, invece, la qualificazione alla Champions League, sfumata l’anno scorso all’ultima giornata.

Napoli-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e (canali 201 e 202 del satellite) e su Sky Sport 251. La gara sarà visibile anche sull’applicazione SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre il posticipo della 20ª giornata sarà trasmesso anche su NOW TV (disponibile in abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’incontro potrà essere seguito su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Lazio

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 20 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Stadio San Paolo (Napoli)

Arbitro: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

QUI NAPOLI – Il Napoli, reduce dal successo in Coppa Italia contro il Sassuolo per 2-0, deve battere la Lazio nel tentativo di recuperare terreno sulla Juventus che in questa prima parte di stagione ha guadagnato 9 punti di vantaggio. Nel big match contro i biancocelesti, Ancelotti non potrà contare su diversi giocatori e cercherà di mandare il miglior undici a disposizione optando per l’ormai collaudato 4-4-2. A disposizione del tecnico, difatti, non ci sono gli squalificati Koulibaly, Allan e Insigne e Hamsik alle prese con un problema muscolare. Nel match del San Paolo tra i pali ci sarà Meret, ormai divenuto il portiere titolare dei partenopei, mentre in difesa dovrebbero esserci Malcuit, Albiol, Maksimovic e Ghoulam. Sulla linea mediana andranno Callejon, Ruiz, Zielinski e Verdi e l’attacco sarà affidato alla coppia Milik-Mertens.

QUI LAZIO – L’obiettivo di Inzaghi è quello di conquistare un pass per la prossima Champions League e mantenere, dunque, almeno la quarta posizione in classifica. Per raggiungere la metà, però, bisogna far attenzione alle inseguitrici molto vicine in classifica: Milan, Roma e Sampdoria sono rispettivamente ad uno, due e tre punti dai biancocelesti. Contro il Napoli Inzaghi dovrà, dunque, provare a far punti per non farsi sfuggire il quarto posto già nel corso di questo turno di campionato. La Lazio dovrebbe andare in campo con il consueto 3-5-1-1 dove la difesa, davanti all’estremo difensore Strakosha, sarà formata da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo centralmente andranno Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, mentre sulle corsie laterali agiranno Lulic e Lukaku. Infine a supporto dell’unica punta Immobile, sulla trequarti ci sarà Luis Alberto.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Ruiz, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

