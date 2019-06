Napoli, parla l’agente di Hysaj: «Troppe critiche, giusto andar via»

Napoli, parla Mario Giuffredi l’agente di Hysaj in vista della partenza del terzino albanese: Troppe critiche, giusto andar via

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato a Radio Marte del futuro del suo assistito, lontano da Napoli: «Dopo quattro anni è giusto che vada via. Ha dimostrato di essere tra i migliori d’Europa per tre anni, poi col cambio tecnico ha pagato un po’ come prestazioni».

«Mi dispiace da agente e da napoletano che, al primo anno un po’ al di sotto di prestazione, abbia ricevuto troppe critiche».