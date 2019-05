Nazionale femminile, azzurre al Mondiale di Francia: Annamaria Serturini

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Annamaria Serturini

Annamaria Serturini è talento ed esperienza. A fronte di una giovanissima età, è nata il 13 maggio 1998, può già contare numerose presenze in Serie A femminile e diversi gettoni in Nazionale. Divide le giovanili e i primi anni di carriera tra Brescia e il Pink Time di Bari, ed è proprio con le Rondinelle che riesce a debuttare nel massimo campionato. Nel 2015 l’esordio in Champions League, e alla fine dell’anno avrà l’opportunità di festeggiare la conquista di Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana.

Nel 2018 viene ingaggiata della neoistituita Roma. Sotto la guida di Betty Bavagnoli è la padrona assoluto del centrocampo giallorosso, che delizia ogni gara con giocate e gol. Al suo primo anno capitolino, sono infatti 13 le marcature siglate. La stagione non poteva di certo passare inosservata a Milena Bertolini, che l’ha di diritto inserita nelle convocate per il Mondiale di Francia.