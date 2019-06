Nazionale femminile, festa per la partenza delle azzurre – FOTO e VIDEO

Nazionale femminile, festa a Fiumicino per la partenza delle azzurre per il Mondiale di Francia – FOTO e VIDEO

È arrivato il momento della partenza per la Nazionale femminile di calcio, in vista del Mondiale di calcio che si disputerà in Francia. Grande festa per le azzurre in partenza da Fiumicino, con un video postato dall’account Twitter degli Aeroporti di Roma che celebra le ragazze del c.t. Bertolini.

Le azzurre faranno il loro esordio il 9 giugno contro l’Austria, poi affronteranno il 14 giugno la Giamaica e quattro giorni più tardi, il Brasile.