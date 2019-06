Nazionale italiana femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Alice Parisi

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Alice Parisi

Alice Parisi è entrata a pieno diritto nelle convocate di Milena Bertolini per il prossimo Mondiale in Francia. Nativa di Tione di Trento, inizia a giocare a calcio sin da giovanissima, compiendo la trafile delle giovanili con la squadra femminile del Trento. La crescita è precoce, poiché dopo appena due anni di Primavera la società decide di inserirla nella prima squadra in A2. Conquistata la Serie A, debutta nel massimo campionato nel 2007.

L’anno successivo si trasferisce al Bardolino Verona, in cui gioca due stagioni prima di trasferirsi al Tavagnacco. Nell’omonima località diventa una vera e propria bandiera: 6 annate condite da 78 gol. Nel 2016 il passaggio alla Fiorentina, dove è tuttora un punto fermo. Indossa la maglia azzurra sin dall’Under 17; con la selezione Under 19 vince l’Europeo di categoria.