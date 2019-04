Inter e Milan hanno scelto: via da San Siro, pronto il nuovo stadio. Costi vicini ai 700 milioni di euro

Inter e Milan andranno via da San Siro per costruire un nuovo stadio: la decisione sembra essere stata presa. Ne è sicuro Il Corriere dello Sport che parla di decisione imminente, entro la dine del campionato. Il Comune di Milano riceverà il progetto condiviso dai due club, quello di un nuovo impianto da costruire nell’area attuale. Le due società stanno ultimando le verifiche, soprattutto di natura finanziaria, e, salvo sorprese, abbandoneranno lo stadio San Siro per la costruzione di un nuovo impianto.

La valutazione delle due società è stata anche di natura finanziaria. Ristrutturare San Siro avrebbe necessitato di una spesa intorno ai 550 milioni e avrebbe portato molti svantaggi logistici perché i lavori necessari per il lifting ne avrebbero limitato la capacità per 2-3 anni o avrebbero costretto i due club a trasferirsi altrove e sarebbe nata la difficoltà nell’individuare un impianto idoneo per far giocare le partite dei due club. Inoltre, pur aumentando l’area hospitality, il Meazza non avrebbe comunque potuto raggiungere i canoni dei migliori stadi per via della presenza dell’ex ippodromo, che limita gli sviluppi commerciale. Per vedere il nuovo impianto, da circa 700 milioni (nel piano dei due club sorgerà accanto all’attuale Meazza, dove attualmente ci sono i parcheggi) bisognerà attendere circa 4 anni.