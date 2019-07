Alessandro Del Piero al raduno di Operazione Nostalgia

ALESSANDRO DEL PIERO TORNA IN CAMPO IN ITALIA!Sabato 6 luglio sarà con noi a Cesena al raduno di Operazione Nostalgia.Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends.Le leggende del calcio italiano VS le leggende del calcio spagnolo.PRENDETE SUBITO I BIGLIETTI QUI⬇⬇⬇https://www.vivaticket.it/ita/event/operazione-nostalgia-stars-vs-laliga-legends/128564Sarà una giornata memorabile!TUTTI A CESENA!!!

