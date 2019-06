Palinsesto Dazn: la programmazione per la Copa America

Palinsesto Dazn: ecco la programmazione della piattaforma streaming per la Copa America dal 15 giugno al 7 luglio

L’inizio della Copa America si avvicina. La competizione inizierà il 15 giugno per concludersi il 7 luglio. Il tutto sarà in diretta sulla piattaforma streaming Dazn, che trasmetterà tutte le 26 gare in diretta.

L’incontro inaugurale sarà quello che si giocherà tra il 14 e il 15 giugno alle ore 2.30 tra Brasile, padrone di casa, e Bolivia. La fase a gironi si concluderà il 25 giugno mentre quella a eliminazione diretta inizierà il 28. La finalissima è prevista per il 7 luglio alle 22.00.