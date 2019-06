Panchina Lazio, Gattuso in pole per sostituire Inzaghi

Panchina Lazio, sarebbe Gattuso il prescelto di Lotito per sostituire Simone Inzaghi: l’ex allenatore del Milan in pole

Claudio Lotito avrebbe scelto il sostituto di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Il prescelto del presidente sarebbe Gennaro Gattuso, stando a quanto sostiene Sky Sport.

Dunque Inzaghi e la Lazio si diranno quasi sicuramente addio. Non sembra profilarsi, al momento, un clamoroso scambio di panchine tra lui e Gattuso, visto che il favorito per quella del Milan resta Giampaolo, in uscita dalla Sampdoria. Resta però sempre viva l’ipotesi Fiorentina per Gattuso, con probabile arrivo a Firenze di Mirabelli.