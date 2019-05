Perin può lasciare la Juve: presto il colloquio decisivo

Perin potrebbe lasciare la Juve dopo una sola stagione in bianconero. Il portiere avrà presto un colloquio con i dirigenti

Potrebbe durare solamente un anno l’avventura di Mattia Perin in bianconero. Il portiere potrebbe lasciare la Juve in estate per cercare una squadra che gli conceda più minutaggio: in questa stagione infatti sono state solamente 9 le presenze.

La prossima settimana l’ex Genoa dovrebbe incontrare la dirigenza insieme al suo entourage per arrivare ad una soluzione. Sul portiere ci sono varie squadre, tra cui la Roma. Tutto è nelle mani dell’estremo difensore: se lui dovesse chiedere la cessione, la Juve non si opporrebbe.