Petagna: «Il Milan è una famiglia. Quando arrivò Matri piansi»

Andrea Petagna domenica affronterà il suo Milan con la Spal: le parole dell’attaccante sul suo passato in rossonero

Non sarà una sfida come le altre quella di domenica contro il Milan per Andrea Petagna. Il giocatore affronterà il club rossonero nel quale è cresciuto. L’attaccante ha raccontato le sue emozioni a Dazn.

MILAN – «Il Milan per me è una famiglia, è la squadra nella quale sono cresciuto. Sono arrivato a Milano quando avevo 13 anni e sono stato di proprietà del Milan per almeno 6 anni, prima di arrivare all’Atalanta. Sicuramente sarà una partita importante e difficile perché loro devono vincere per arrivare in Champions League e noi vogliamo fare lo stesso per arrivare decimi in classifica».

ANEDDOTI – «Adriano Galliani, che è stato quasi un secondo padre per me negli anni a Milanello, mi aveva promesso che sarei rimasto in prima squadra ma l’ultimo giorno di mercato comprarono Matri ed io pur di non tornare in Primavera decisi di andare alla Sampdoria e come un bambino al quale hanno tolto un sogno piansi moltissimo».