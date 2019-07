Petagna: «Alla Spal sto bene. Se rimarrò voglio battere un record»

Andrea Petagna parla dal ritiro della Spal: le sue parole sul ritiro, sulla stagione, sugli obiettivi e non solo

Petagna si allena duramente per essere protagonista anche nella prossima stagione. Dal ritiro della Spal, l’attaccante ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

RITIRO – «Abbiamo fatto i primi sette giorni correndo tanto, ieri abbiamo fatto la prima amichevole, oggi abbiamo recuperato e da domani possiamo ripartire forte».

FOTO INVECCHIATE – «Il genio di tutto questo è il Papu Gomez come sempre, poi l’ho fatto io. Siamo arrivati in tutto il mondo. È una cosa divertente. Siamo finiti su tutti i telegiornali, è partita dal Papu e poi da me. Il biondo? Ho voluto cambiare un po’».

SPAL – «Sto bene, il mister ci tiene a me, la società è seria. Sono felice qui. L’anno scorso ho fatto bene, i 17 gol sono un record per la Spal. Se rimarrò qua spero di fare ancora meglio».