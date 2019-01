Piatek-day: ci siamo, oggi vertice decisivo. Ecco cosa manca per chiudere

Piatek atteso a Milano per le visite mediche e le firme con il Milan. Oggi ultimo incontro per chiudere il cerchio

Ci siamo, è arrivato il Piatek-day. Il centravanti del Genoa, ieri allo stadio Ferraris, ha salutato i suoi compagni al termine della sfida con il Milan (non ha giocato perché squalificato). Il centravanti polacco si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Quella di oggi è una giornata cruciale. I dirigenti del Genoa, il d.g. Perinetti e l’a.d. Zarbano, si metteranno in mac­china per unirsi a Preziosi e tut­ti insieme presentarsi all’ap­puntamento milanese con Leo­nardo e Maldini previsto in tarda mattinata (presente an­che l’agente del giocatore Gabriele Giuffrida).

Tutto ruota attorno al nome delle contropartite tecniche. Piontek lascerà il Genoa e permetterà una ricca plusvalenza: il valore del centravanti polacco ha messo tutti d’accordo, si parte da 40 milioni di euro. Bisogna discutere sulla contropartita da inserire nell’affare. Bertolacci potrebbe mettere tutti d’accordo ma il centrocampista preferisce andare in scadenza di contratto e prendere una decisione sul suo futuro tra 6 mesi. Halilovic non convince i rossoblù mentre Plizzari è ritenuto un prospetto importante e il Milan lo lascerebbe andare solo con la recompra. José Mauri, ieri in campo nel finale, resta un’opzio­ne valida.