Il difensore del Barcellona, Piqué, non perde occasione di pungere i rivali del Real e rivela: «Ibrahimovic ama il denaro più di chiunque»

Alla vigilia del caldo derby catalano contro l’Espanyol, il difensore del Barcellona, Gerard Piqué, si è concesso ai microfoni del programma spagnolo “La Resistencia”, in onda sul canale “Movistar +”, non risparmiando frecciate ai rivali storici del Real Madrid e agli stessi cugini biancoblù. «Quante volte ho fatto sesso nell’ultimo mese? Valgono quelle del Bernabeu?», ha chiesto ironicamente il centrale difensivo di Valverde, con un chiaro riferimento ai due recenti successi dei catalani nel Clasico fra campionato e Copa del Rey.

Ma ce n’è anche per l’Espanyol: «Nel mio conto in banca ho più soldi di quelli che l’Espanyol ha nel suo bilancio annuale. – ha affermato ancora Piqué – Quindi, più di 57 milioni». Infine anche un aneddoto su Zlatan Ibrahimovic: «Ama il denaro più di chiunque altro sulla Terra. – ha detto il difensore blaugrana – Un giorno ci disse che ‘i soldi non sono la cosa più importante’. Non rispondemmo e poi concluse: ‘Avere un sacco di soldi è la cosa più importante'”.