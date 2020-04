Pizzul cuore granata: «Ecco come sono diventato tifoso del Toro»

Bruno Pizzul racconta un episodio della sua gioventù che lo ha spinto a diventare tifoso del Torino. Ecco il suo ricordo

Bruno Pizzul, in esclusiva a Calcionews24, ha raccontato un episodio che lo ha spinto ad abbracciare la fede granata.

CUORE TORO – «Io sono un vecchio cuore granata. Quando ero ragazzo, qui nelle nostre parti, l’unico pallone che c’era era stato trovato magicamente nell’immediato dopoguerra dai preti che lo utilizzavano per far convenire i ragazzi negli oratori. Solo che questo pallone veniva gestito dai ragazzi che erano un po’ più anziani di noi e che erano tutti tifosi della Juventus e non ci davano mai quel pallone, ma giocavano sempre loro. Quindi noi più giovincelli eravamo tifosi del Toro proprio per contrapposizione».