Playout Serie B, Bruscaglin del Venezia: «Questa è follia sportiva»

Playout Serie B, duro attacco del difensore del Venezia Bruscaglin sulle decisioni prese ieri da Balata e Gravina

I playout di Serie B faranno discutere ancora per tanto tempo. La situazione non è mai sembrata troppo chiara. Matteo Bruscaglin, difensore del Venezia, polemizza: «Questa è una follia sportiva».

«È come mandare i soldati in guerra senza l’elmetto: ci mandano allo sbaraglio e abbiamo voce in capitolo pari a zero. Ai playout ci si gioca tutto e noi non siamo preparati a farlo in queste condizioni».