Playout Serie B, Cosmi: «Faccio fatica a capire in che mondo sono»

Playout Serie B, parla Cosmi in conferenza stampa dopo la decisione di far disputare lo spareggio salvezza a Venezia e Salernitana

Serse Cosmi è infuriato contro la decisione della Lega di B di far disputare i playout tra il suo Venezia e la Salernitana. Cosmi ha così reagito: «Siamo andati avanti una settimana pensando a come poterci salutare, in un clima di fine stagione».

«La credibilità è inesistente. Siete stati salvi 20 giorni, però ora i playout li fate. Vi assicuro che oggi faccio fatica a capire in che mondo sono».